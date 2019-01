Des soins de pieds pour lutter contre les engelures

Chaque hiver, ce sont les mêmes petites contrariétés : voix cassée, insomnies causées par l’apnée et pieds rougis par le froid. Dans certains cas, des engelures apparaissent même, provoquant des démangeaisons, brûlures et picotements. Les pieds s’abîment, fatiguent et leur propriétaire est bientôt contraint de passer l’hiver en après-ski. Morne perspective que l’on peut éviter grâce à de bons gestes préventifs et curatifs.





Produits conseillés : Baume du tigre, compresses cicatrisantes, Soin des Pieds à la Gelée Royale de Fleurance Nature.