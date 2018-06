Deux gommages maison pour le corps au parfum d’été

Les peaux mortes sur les jambes et la peau de croco sur les épaules, vous vous en moquez d’octobre à mai. Vous pourriez avoir la peau plus sèche et striée qu’une vieille souche de bois, du moment qu’elle est cachée sous les vêtements, peu vous chaud. Puis vient le mois de juin et la fin de l’indifférence. Est-ce qu’un long hiver de négligence vous privera d’une peau douce cet été ? J’aurai pu vous gronder de ne pas avoir suivi mes conseils d’hiver et de ne pas avoir assez lu La Cigale et la fourmi, mais ce n’est pas mon genre.