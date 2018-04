Epilation, bio, pointe des cheveux... on tord le cou à six idées reçues

Ce postulat repose sur la théorie de cheveux revigorés car délestés de leurs pointes mortes. Oui, cette idée est aussi fausse. La pousse des cheveux se fait à partir du crâne et non par les pointes. Couper les pointes n’a pas pour effet d’accélérer ce processus. En le faisant régulièrement, vous assainissez vos cheveux. Ils ne repousseront donc pas plus vite mais mieux.