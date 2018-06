Comment appliquer son autobronzant ?

L’application d’un autobronzant requiert de préparer votre peau. En premier lieu, le mariage de l’autobronzant et des poils n’est pas heureux, notamment s’ils sont épais. Il sera idéal de vous épiler à la cire afin d’éviter que la repousse de poils rasés ne trouble l’harmonie du hâle. L’intérêt de gommer sa peau avant d’appliquer un autobronzant est d’éliminer les peaux mortes qui pourraient créer des plaques et des taches. De même que l’ensemble de votre épiderme, les peaux mortes se colorent d’autobronzant. Elles sont soulevées et prennent la couleur du produit en trois dimensions. Résultat, des zones de couleur éparse vont se créer. Un problème pour l’homogénéité du bronzage. Pour éviter un tel rendu, procédez au gommage de l’ensemble de votre corps. Privilégiez un produit à gros grains. Faites suivre le gommage d’un produit nourrissant afin d’aider les cellules de la peau dans leur processus de renouvellement. L’idéal est de disposer de deux à trois semaines pour procéder à ces soins plusieurs fois et être sûre d’appliquer votre autobronzant sur une peau lisse.