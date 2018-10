Faire la fête toute la nuit et travailler le lendemain : les gestes qui sauvent

C’est lui qui trahira le plus votre fatigue. Avant de vous coucher, démaquillez vos yeux très consciencieusement, n’y laissez pas une paillette. Si vous n’avez pas le sommeil trop agité, coupez deux rondelles de concombre ou de pomme de terre et posez-les sur vos yeux une fois au lit. Vous les retrouverez sans doute sur votre oreiller au réveil, mais elles auront agi au moins durant quelques heures.





Au réveil, après avoir bu un verre d’eau et un thé, direction la salle de bain. Une fois votre visage propre, appliquez sur vos paupières et sous vos yeux un soin. Comme vous manquez de temps, je vous suggère le trois en un Gel Baume Yeux Multi-correction Crème Prodigieuse Boost de Nuxe. Il dégonfle les poches sous les yeux et les paupières lourdes, gomme les cernes et lisse les ridules. C’est-à-dire qu’il fait à peu près tout ce dont vous avez besoin pour défatiguer votre regard.