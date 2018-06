Les recettes orientales pour de beaux cheveux

Huile issue de fruits d’Afrique orientale, l’huile de ricin est connue pour favoriser la pousse des cheveux et des cils. Elle leur apporte également vigueur et hydratation. Il est recommandé de choisir une huile pure et bio comme l’Huile Vegetale Ricin Bio de Aroma Zone. Utilisez de l’huile de ricin comme d’un masque avant chaque shampoing jusqu’à ce que vos cheveux parviennent à la longueur désirée.





Une autre huile figure en majesté parmi les soins orientaux pour les cheveux : l’huile d’argan. Soin hydratant séculaire, elle dispose de vertus nourrissantes, régénérantes et anti-rides. Utilisée sur les cheveux, elle offre éclat, souplesse et santé. Vous pouvez en faire un soin avant votre shampoing : quelques heures avant de laver vos cheveux, enduisez vos longueurs d’huile d’Argan. Elle sert aussi à faire briller vos brushings. Faites chauffer quelques gouttes d’huile au creux de vos mains et peignez vos cheveux avec vos doigts. Enfin, vous pouvez à tout moment en appliquer sur vos pointes pour les protéger et prévenir les fourches.