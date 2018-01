Comment lutter efficacement contre les frisottis ?

Quelques petites mèches rebelles peuvent s’échapper d’une queue de cheval ou d’un chignon serré et sont susceptibles de former des frisottis. Pour s’en prémunir, appliquez une touche de crème coiffante anti-frisottis pour les plaquer, et évitez soigneusement les gels qui assèchent le cheveu.





Une alternative possible à la crème coiffante est la crème hydratante classique ou encore le baume à lèvres, qui vous permettront de maîtriser d’éventuelles mèches rebelles. Pour une plus grande précision, je vous conseille d’utiliser une petite brosse ou une brosse à dent où déposer la matière et de travailler par touches successives jusqu’à obtention du résultat voulu.