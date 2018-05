Bon plan : testez une nouvelle protection contre la pollution de la peau

Le matin





Le premier réflexe pour préserver sa peau est instinctif : celui de la nettoyer avec un produit adapté à sa nature et à sa sensibilité. Une fois débarrassée de toute impureté, la peau reste fragilisée. Appliquez alors, avant de vous maquiller, une noisette du Gel-Crème Désaltérant Hydralist de Diadermine, assez léger pour éviter toute brillance non-souhaitée. A l’origine de son efficacité pour hydrater la peau, la présence d’acide hyaluronique, une molécule naturellement présente dans la peau et qui est à l’origine de son élasticité.





Le long de la journée





Si votre peau fait sentir sa soif le jour en tiraillant, ne lui refusez pas de quoi se rafraîchir. Vaporisez à une vingtaine de centimètres du visage votre Brume Fine Hydratante Hydralist de Diadermine. Le grand avantage de ce produit est qu’il pénètre la peau rapidement sans coller et sans abîmer votre maquillage.





Le soir





Après avoir choisi le meilleur roman de votre bibliothèque et vous être démaquillée avec autant de soin, appliquez sur votre visage nettoyé votre Masque Nuit Cocooning Hydralist de Diadermine. Sa formule est enrichie, elle aussi, en acide hyaluronique ainsi qu’en micro-algues du désert, aux propriétés hydratantes et énergisantes, et en huile d’amande douce, l’une des plus nourrissantes pour la peau.