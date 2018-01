Beurre de karité : le soin millénaire qui a beaucoup à offrir

Le beurre de karité est issu de petits fruits que l'on trouve en Afrique subsaharienne, sur l'arbre du même nom. Les noix sont broyées mécaniquement afin d'obtenir le corps gras qui formera le beurre de karité. C'est est un agent hydratant riche en nutriments. Le carotène et les vitamines A, E et F qu'il contient sont profitables à la peau, aux cheveux et aux ongles de tous, quel que soit l'âge et les besoins.

Il est conseillé d'utiliser un produit aussi naturel que possible, comme le Beurre vegetal bio karité brut de Aroma-Zone qui a l'avantage d'être bio. Le beurre dispose alors d'une concentration optimale en agents nutritifs.