Idées cadeaux : quoi offrir à une beauty addict à Noël ?

Ses allusions étaient claires. Ce Noël, votre sœur experte en beauté veut de la cosmétique. Experte, vous l’êtes un peu moins et vous avez peur de viser à côté. Choisir la mauvaise teinte de rouge à lèvres, le masque de nuit non adapté à son type de peau… il est si facile de se tromper. A moins de choisir une valeur sûre et universelle.