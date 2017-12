Quels sont les aliments à privilégier pour lutter contre la fatigue ?

Avec le manque de fer, les carences en vitamine B9 est une des premières causes de la fatigue. Faites ainsi le plein d’épinards et autres légumes verts et à feuilles comme le chou vert ou la laitue, pour combler vos besoins en vitamine B9.





Pour lutter plus efficacement contre la fatigue, il est préférable d’accompagner la prise de vitamine B9 avec des aliments riches en fer et en vitamine B12, comme les palourdes ou encore le foie de bœuf, d’agneau et de veau.