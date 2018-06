La chanteuse américaine Aaliyah renaît à travers une collection make-up signée M.A.C

Depuis plusieurs mois, la marque attise la convoitise des fans les plus fidèles sur sa page Instagram. Au fil de ses posts, elle dévoile la collection. Un lip gloss, une palette de neuf ombres à paupières, des rouges à lèvres et une poudre bronzante... Et rien n'a été laissé au hasard. Chaque produit porte le nom d'un titre de la chanteuse ou raconte une histoire. C'est le cas d'un brillant à lèvres qui "porte le nom de l'endroit où Aaliyah a grandi à Detroit", explique la marque sur son compte.