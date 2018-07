Les bons gestes pour lisser les rides d’expression négatives

On vous le dit sur tous les tons, mais vous ne l’entendrez jamais assez : faites du sport ! Le sport apporte une dose d’oxygène aux cellules et aux tissus, excellente pour l’élasticité de la peau. Seule contre-indication : évitez de courir sur un sol dur, le choc de vos pas ricochent sur la peau et les muscles de votre visage et contribue à l’affaisser.





Choisissez du linge de maison de qualité, du satin ou de la soie. Les taies d’oreiller en coton froissent la peau et finissent par marquer le visage. Des matières douces et souples sont plus indiquées et plus agréables.





Massez-vous le visage dès le saut du lit. Si votre nuit a été agitée, vous pouvez en garder la marque sur votre visage, vos traits sont crispés et le restent parfois une bonne partie de la journée si vous ne prenez pas le temps de les défroisser. Massez votre front, vos joues et tempes le matin et au cours de la journée lorsque vous vous sentez tendue.