Les principaux ingrédients à éviter et à privilégier dans ses produits de beauté pour cheveux

Les silicones





L’un des ingrédients phares à éviter dans vos soins capillaires est le silicone. Il en existe plusieurs types que vous pouvez retrouver sous ces principaux noms sur vos étiquettes : cyclopentasiloxane, dimethicone, dimethiconol, phényyldiméthylpolysioxane …





Utilisés dans les soins capillaires, ils permettent de gainer le cheveu, de le rendre plus souple, plus lisse, et plus brillant.

Malgré ses bénéfices apparents, ce composant est cependant nocif pour vos cheveux. En réalité, le silicone ne soigne pas la fibre. Il va la combler pour l’embellir, mais à long terme, va l’étouffer. Ainsi, votre cheveu va s’assécher au fur et à mesure de vos shampoings. De plus, il été prouvé que les silicones sont également des perturbateurs endocriniens.





Il est donc fortement conseillé d’éviter d’utiliser des produits capillaires composés de silicones, même si vos cheveux risquent d’être moins soyeux après vos premiers shampoings sans silicones. Avec le temps, vous découvrirez une crinière pleine de santé et plus brillante qu’elle ne l’était avec le silicone.





Les sulfates





Utilisé comme agent moussant dans les produits capillaires, le sulfate, Sodium Laureth Sulfate (SLES), permet aussi aux corps gras de se détacher du cheveu avec l’eau. Si ce composant permet donc d’éliminer les particules grasses de la fibre capillaire, son action est chimique, et nocive sur le long terme. En effet, le sulfate va contribuer à irriter et à dessécher le cuir chevelu, ainsi que le cheveu. De plus, c’est également un allergène.





Il est important de préciser qu’il ne faut pas le confondre avec le Sodium Lauryl Sulfoacetate, qui n’est pas un composant dangereux, et qui est biodégradable.