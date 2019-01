Longues soirées : astuces pour faire tenir son maquillage toute une nuit

Le premier secret d’un maquillage longue tenue est la base que vous appliquez. Il s’agit d’une sorte de fixatif dont la texture est proche de celle des fonds de teint. Il existe des bases pour le teint et des bases pour les yeux. La base pour le teint accroche le fond de teint et la poudre sur le visage. Elle lisse également le grain de la peau et réduit l’aspect des pores, c’est le cas du Pro Filtr Instant Retouch Primer de Fenty Beauty By Rihanna. Cette base peut aussi s’appliquer sur le contour des lèvres pour que votre rouge à lèvres ne file pas au cours de la soirée.





Pour l’appliquer, une noisette suffit. D’abord concentrée au centre du visage puis estompée vers l’extérieur.