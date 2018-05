Nos conseils pour des ongles vernis qui durent

Si vous êtes déjà armée d’une trentaine de vernis de qualités inégales, mais auxquels vous tenez, sachez que vous pouvez améliorer vous-même leur tenue. Il est possible d’en faire la base d’une manucure semi-permanente avec certains kits comme le Kit de vernis semi-permanents de SensatioNail. Il permet de réaliser soi-même une manucure qui tient deux semaines grâce à l’association d’un primer, d’une lampe à UV et d’un top coat, entre autres ustensiles. Nul besoin de dédier une demi-journée à vos ongles, la procédure nécessite en tout et pour tout un branchement USB et 20 petites minutes.