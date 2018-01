3 manières d’utiliser un anti cernes

Votre anti cernes peut également vous être très utile pour camoufler les imperfections présentes sur votre visage. Si vous avez quelques rougeurs ou boutons, vous pouvez appliquer une légère touche de produit, puis bien l’estomper. Ensuite, vous pouvez corriger les imperfections autour de votre menton, qui est une zone souvent plus rouge que le reste du visage, et autour de votre bouche.

Appliquez donc quelques touches de matières sur votre menton, et autour de votre bouche. Ensuite, à l’aide d’un Beauty Blender, tapotez et étirez la matière. Cela permettra masquer naturellement vos imperfections et d’éviter à votre rouge à lèvres de filer dans la journée.