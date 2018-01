4 astuces pour détourner un rouge à lèvres

Pour remplacer vos fards à paupières, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres liquide et mat. Choisissez la couleur que vous souhaitez : une teinte claire, dans les tons rosés ou beige, sera idéale pour un maquillage de journée, et une teinte plus foncée, dans les tons bordeaux par exemple, sera adaptée pour un maquillage de nuit.





A l’aide de l’applicateur de votre rouge à lèvres, appliquez quelques touches de matière sur votre paupière mobile. Estompez ensuite le produit avec un pinceau rond pour bien étaler la matière. Attendez que le rouge à lèvres sèche, puis appliquez votre mascara comme à votre habitude.