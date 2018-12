Maquillage anti fatigue : jeux d'optiques et astuces

La nuit a été courte et la semaine, longue. Vos contrariétés et vos insomnies se lisent sur votre visage à quelques points stratégiques. Vous évitez les miroirs et priez pour ne pas croiser le fameux Untel. Au lieu de faire profil bas, les jours où votre beauté ne brille pas de toute sa gloire, apprenez à créer l’illusion de manière efficace.