Quelle mise en beauté pour une garden party ?

Pour ce type d’évènement, les bérets et chapeaux en velours sont à proscrire à moins qu’un hôte sadique vous invite dans son jardin au mois de janvier. Evitez les matières rattachées à la saison hivernale. Le canotier porté avec une tresse est une valeur sûre. Il peut s’associer avec une robe à carreaux vichy, coupe année 1960 ou avec une combinaison bien ancrée dans les années 2020. Pour un look plus glamour, la capeline de paille, blanche ou noire, se porte avec les cheveux lâchés, un pantalon taille haute ou une jupe longue ou bien mi-longue.