Maquillage d'automne : 3 idées de saison

Vous n’avez jamais compris pourquoi le poète parlait "de sanglots longs" et de "langueur monotone" pour évoquer l’automne. C’est la saison que vous préférez. Le temps n’est pas agressif : ni trop, ni trop peu. Le goudron des rues disparaît sous les plus belles couleurs, on sent les châtaignes grillées et les tisanes en fin d’après-midi. Toute cette quiétude vous donnerait plutôt envie de vous mettre à son diapason plutôt que de pleurer sur un violon.