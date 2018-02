Comment rendre ses cils plus longs ?

La beauté de vos cils se joue avant le maquillage. Au moment de vous démaquiller, le frottement du coton peut les fragiliser. Pensez donc à rester douce avec vos cils en effectuant des mouvements circulaires légers.





Il est également possible d'agir pour la croissance de vos cils. A ce sujet, la notoriété de l'huile de ricin n'est plus à faire. Déposez quelques gouttes sur une brosse à mascara propre et appliquez l'huile sur vos cils. Effectuez ce soin le soir et laissez poser toute la nuit.





Si l'aspect vous dérange, tournez-vous vers un produit spécifique nourrissant qui sera plus léger à porter, comme le Lipocils Expert de Talika.