Un rouge à lèvres à l’épreuve du restaurant

Les rouges à lèvres satinés, les peu couvrants et les gloss sont les moins endurants. Préférez-leur les mats, les très pigmentés et les encres à lèvres. La plupart se présentent sous forme liquide, et deviennent mats lorsqu’ils sèchent. L’applicateur est le même que celui des gloss et permet un dessin précis. Suivez la ligne que vous avez tracée au crayon. Ne pincez pas vos lèvres juste après avoir mis votre rouge, erreur que l’on fait à force de l’avoir vue faire. Vos deux lèvres n’ont pas la même forme, ne transférez pas le maquillage de l’une sur l’autre car le contour diffère. Si vous souhaitez enlever un excédent éventuel, pliez un mouchoir en deux et pincez vos lèvres dessus.





Avec ce rituel, votre rouge restera à sa place à une exception peut-être : celle de l’intérieur de la lèvre inférieure, là où frotte la fourchette. Vous remettrez un rapide coup de rouge pour la recolorer. Surtout, n’oubliez pas d’inspecter vos dents après coup, si vous voyez ce que je veux dire.





Vous n’aurez plus à choisir entre manger allègrement et avoir un maquillage impeccable.