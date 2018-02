Mariage : les 10 commandements du parfait témoin

Il y a les adeptes du "plus c'est lourd, plus c'est drôle". Ceux qui aiment écrire des chansons avec des paroles clin d'oeil. Un conseil : renseignez-vous auprès des mariés avant de vous lancer dans un jeu du "il ou elle" que tous les deux vont détester. On limite la durée des diapos photos embarrassantes (et on utilise une version plus récente que Paint 98 s'il vous plaît). On fait dans l'original et le sympa. Et surtout, on n'oublie pas d'inclure les membres de la famille dans les animations. Enfin, si vous voulez décrocher le titre de "témoin-le-plus-cool-qui-ne-nous-a-pas-oubliés". Et BIM, les proches se la jouent Eurovision et vous donnent 12 points.