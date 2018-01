Marion Cotillard au cinéma : les meilleures coiffures de ses personnages

Le glamour et la féminité sont exacerbés pour le look du personnage de Miranda dans ce blockbuster américain. Marion Cotillard arbore une coupe mi-longue avec de larges boucles et une banane pour dégager son visage tout en donnant un beau volume à sa crinière. Pour reproduire cette coupe avec succès, qui montre vos cheveux longs et détachés, il est indispensable de les avoir en bonne santé. Si vous n'avez pas la chance d'en avoir d'aussi soyeux, il est possible de travailler vos longueurs afin d'obtenir un aspect similaire. Pour cela, utilisez des produits hydratants et nourrissants, et appliquez, au moment du coiffage, un sérum comme le Bi Serum Repairing de Beology.