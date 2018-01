Les vertus de l’huile de ricin

DO IT YOURSELF – L’huile de ricin est un ingrédient bien connu pour ses multiples vertus : adoucissantes, cicatrisantes, fortifiantes, hydratantes ... Associée à d’autres ingrédients, elle peut donc remplacer facilement vos produits de beauté favoris et faire briller vos cheveux, allonger vos cils, ou encore estomper vos cernes.