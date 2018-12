Masquer les racines de ses cheveux avec des produits naturels

Il existe plusieurs colorations temporaires, mais toutes ne présente pas de compositions saines comme le Gel Colorant Temporaire de Christophe Robin. Entre 92 et 98 % de ses composants sont d’origine naturelle. Plus la teinte choisie est claire plus la composition est pure. Il colore le cheveu le temps d’environ 5 shampoings. Vous laissant ainsi en paix 3 bonnes semaines. Inutile de jouer les apprentis chimistes, le peu de mélange a déjà été fait et le matériel d’application, gants et pinceau précis, sont fournis dans le kit. Le temps de pose est d’une quarantaine de minutes au terme desquelles il vous suffit de rincer vos cheveux sans faire de shampoings. Le seul hic : il n’existe qu’en quatre teintes, excluant les très brunes et les rousses.