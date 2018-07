Maux du quotidien : ces ingrédients naturels pour remplacer le paracétamol

Le vinaigre est un très bon antiseptique et analgésique naturel. Si vous avez mal aux dents, vous pouvez en faire des bains de bouches. Pour décupler ses effets, vous pouvez mélanger du vinaigre de vin avec de l’eau. Faites ensuite bouillir le tout avec un peu de sel, du poivre, un clou de girofle et si possible un peu d’eau-de-vie . Faites ensuite plusieurs bains de bouche avec cette préparation. Vos maux de dents devraient s’estomper, mais filez quand même chez le dentiste aussi vite que possible, pour vérifier que ce ne sont pas des caries qui vous turlupinent !