3 recettes maison pour éclaircir ses cheveux naturellement

DO IT YOURSELF - Depuis que vos cheveux ont perdu leurs beaux reflets dorés, ils vous semblent désespérément ternes. En attendant le retour de l’été, il existe des solutions pour éclaircir vos cheveux sans devoir passer par la case décoloration qui les abîme tant. Lucette votre conseillère beauté en ligne vous révèle ses astuces 100% naturelles pour une jolie chevelure dorée.