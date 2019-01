Nos conseils pour une mise en beauté... sans maquillage

La condition sine qua none d’un regard frais est le sommeil. Dormir 7 heures du sommeil du juste est l’astuce beauté la plus fiable. Si un bon repos n’a pas suffi à aviver l’éclat de votre regard, il lui faut du froid et de l’hydratation. Le froid active la micro circulation, donne un coup de fouet et dégonfle les paupières. L’hydratation lisse les ridules et les signes de sécheresse.

Des compresses mises au frigo et un soin hydratant adapté au contour de l’œil devraient suffire pour faire briller votre regard.