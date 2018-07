Objectif zéro maquillage cet été

Vous embarquez dans une semaine pour la Thaïlande avec ses 30 °C et ses 200 % d’humidité. Vous laissez votre fond de teint, blush et mascara hors de votre trousse de toilette. Sous ce climat, toute tentative de maquillage serait vaine. Cet été sera donc "nature" et l’idée ne vous met pas à très l’aise. Vous n’êtes pas sûre d’assumer les caprices de votre peau. Il s’agit donc de la préparer pour ne pas avoir à rougir d’elle.