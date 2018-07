Ongles fragilisés : nos conseils pour les traiter

Enlevez le vernis de vos ongles et n’oubliez pas de les savonner pour n’y laisser aucun résidu de dissolvant qui assèche plus que de raison. Après cela, votre routine de soin sera quotidienne. Chaque soir, appliquez un coton imbibé de jus de citron dont la vitamine C est bénéfique pour revitaliser la kératine. Laissez sécher et massez la surface de l’ongle avec de l’huile de ricin. Elle constitue une bonne source de vitamine E, qui fait défaut en cas d’ongles fragilisés. Par ailleurs, elle est connue pour stimuler la production de kératine et favoriser la pousse des ongles (mais aussi des cils et des cheveux).





Si cela vous est possible, portez des gants avant de mettre vos mains dans l’eau ou d’utiliser des produits irritants, type javel et autres produits d’entretien. Enfin, préférez limer puis soigner dès que quelques écailles se soulèvent plutôt que de les laisser pousser des ongles malades. Et pour un temps, ne posez pas de vernis.