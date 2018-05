Comment réaliser votre manucure maison ?

Vous pouvez vous contenter d’un top coat transparent pour parfaire votre manucure.

S’il vous reste une poignée de minutes avant que Gabriel ne se réveille de sa sieste, je vous propose d’essayer une manucure poudrée. Vous aurez besoin du vernis de votre choix et d’une poudre dont la couleur est aussi proche que possible de celle du vernis : cherchez parmi vos blushs, poudres pour le teint, highlighters et vos ombres à paupières.

- Appliquez votre vernis.

- En fonction de l’intensité désirée, appliquez une deuxième ou une troisième couche.

- Avant que la dernière couche sèche, prélevez de la poudre avec votre doigt et tapotez-en votre vernis.

- N’appliquez pas de vernis transparent pour conserver l’effet mat et poudré.