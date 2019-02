Peau fragile : lutter contre le froid et les méfaits de la pollution

La peau de vos paupières et de vos tempes est la plus fine et la plus vulnérable de votre visage. Raison pour laquelle elle marque si vite. Les signes de sécheresse y sont le plus visible. Dès 20 ans, le dessin d’une patte d’oie peut apparaître sur les coins des yeux, à cause du dessèchement. Cette zone délicate nécessite un soin particulier, au pouvoir hydratant différent que le soin que vous utilisez pour le reste de votre visage. Il doit être modéré : ni trop hydratant ni pas assez. Plusieurs très bons soins sont disponibles sur le marché, mais l’un des plus appréciés des membres de la communauté Lucette est le Gel Baume Yeux Multi-correction Crème Prodigieuse Boost de Nuxe.





Parfaitement adapté aux besoins spécifiques des peaux abîmées par la pollution, sa composition naturelle à plus de 90 % agit à plusieurs étages : ses extraits de fleur de jasmin préservent la peau des particules polluantes, la fleur de Calendula stimule la production de collagène pour retendre la peau et la caféine végétale qu’il contient s’attaque aux poches sous les yeux et aux gonflements des paupières. Quant à l’hydratation bien dosée, l’huile de noisette s’en charge.