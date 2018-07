Se maquiller pour magnifier ses taches de rousseur

Si le noir aux yeux est de votre goût, vous êtes bien chanceuse : l’effet sur une peau claire est sans pareil.

Unifiez votre paupière mobile avec un fard mat nude ou une base à paupière et tracez un trait d’eyeliner au noir intense. Vous pouvez également choisir un maquillage au crayon gras. Habillez toute votre paupière de noir et créez un liseré à la base des cils inférieurs. Floutez au pinceau éponge pour fumer le maquillage. Choisissez un mascara recourbant pour optimiser la dimension de vos cils et n’ayez aucune crainte à sortir les yeux presque nus : votre teint lumineux fera le reste.