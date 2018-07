Comment garder un teint mat cet été

La brillance de votre peau étant causée par un excès de sébum, il vous faut réguler celui-ci. Si votre peau produit ce film hydrolipidique disgracieux, c’est qu’elle doit se protéger contre une agression extérieure, comme de mauvais produits de maquillage ou un air de mauvaise qualité. Il s’agit donc de nettoyer votre peau en profondeur. Le masque est le type de soin le plus efficace en la matière, car il agit en profondeur. Dans cette gamme, les utilisatrices de la communauté Lucette apprécient le Masque Sachet Diadermine Hydralist Detox, qui a l’avantage d’éliminer à la fois l’excès de sébum, les impuretés et de protéger de la pollution sur le long terme. Si vous préférez les produits 100 % naturels et que vous disposez d’un peu de temps, préparez-vous un masque d’argile blanche et laissez-le poser une demi-heure.