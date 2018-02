Routine anti-froid : les bons gestes à adopter pour sa peau

Trop souvent, quand on a la peau grasse, on fuit les soins nourrissants. Or, en hiver, les choses se corsent. Commencez par employer un démaquillant doux comme l’eau micellaire hydratante de Diadermine, qui démaquille, nettoie et hydrate la peau. Ensuite, vous pouvez utiliser une eau florale purifiante et apaisante comme de l’eau de camomille ou encore de géranium.





Avant d’appliquer votre crème de jour (un soin qui doit être nourrissant et non-comédogène, évidemment), il est recommandé d’utiliser un sérum hydratant. Il n’est pas rare que les peaux mixtes à grasses souffrent de déshydratation sous l’effet du froid.





Un conseil : si vous craignez de briller au fil de la journée avec vos soins nourrissants d’hiver, adoptez une crème plus light le matin et préférez les textures doudou pour le soir.





Quel que soit votre type de peaux, en hiver mieux vaut adopter une routine apaisante, avec des gommages doux et des masques nourrissants. Les bains de vapeur réguliers (avec quelques gouttes d’huiles essentielles purifiantes comme celle d’arbre à thé, notamment) sont parfaits pour les peaux mixtes à grasses. Et n’oubliez pas d’hydrater également vos mains et vos lèvres, des parties du corps elles aussi exposées au froid.