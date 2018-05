Peaux, cheveux… : nos conseils pour ne plus regretter d’être allé à la piscine

L’essentiel, lorsque vous sortez d’un bain de chlore est d’hydrater et de nourrir votre peau. Vous n’avez probablement pas le temps d’appliquer une crème à la piscine municipale avant de filer déjeuner. Simplifiez le rituel en utilisant un savon très nourrissant lors de votre douche. Tous les gels et crèmes douche ont peut-être l’air de se ressembler, mais ils n’ont pas la même chanson… Certains prennent un meilleur soin des peaux fragilisées que d’autres. La Douche Crème Nourrissante Nutritive de Barnangen excelle dans ce domaine, grâce aux propriétés très hydratantes de la mûre des Marais, un fruit que l’on trouve en Scandinavie. Le soin est complété par la Cold Cream ; un mélange d’huile de graines de tournesol, de beurre de karité et d’allantoïne apaisante. Une fois chez vous le soir, complétez ce soin avec une crème riche.