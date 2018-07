En finir avec les jambes lourdes en été

La sensation de jambes lourdes est causée par une mauvaise circulation sanguine. Il est donc conseillé de masser chaque matin vos jambes en les gardant levées contre un mur. Les massages à l’huile sont d’autant plus efficaces. L’Huile Prodigieuse de Nuxe, qui réduit l’apparence des vergetures, est sans doute la plus adaptée. Les mouvements de votre massage doivent être circulaires et partir du pied pour remonter vers les cuisses, jamais dans l’autre sens.