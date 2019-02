Relâchement cutané prématuré : causes et soins

La pollution atmosphérique présente surtout dans les villes, mais aussi dans les campagnes, est particulièrement nocive pour la peau. Notamment à cause du monoxyde de carbone, de la combustion d’hydrocarbures et des métaux lourds qu’elle contient. Cet ensemble de saletés favorise la formation de radicaux libres dans le corps. Ces radicaux libres endommagent les cellules cutanées et sont la cause essentielle du vieillissement cutané prématuré.





Pour limiter ces effets, il est nécessaire de bien s’armer. Certains laboratoires de cosmétique ont mis au point des soins adaptés. L’un des plus utilisés par les membres de la communauté Lucette est un soin pour une zone particulièrement sensible et donc touchée par le vieillissement prématuré : celle des paupières. La composition du Gel Baume Yeux Multi-correction Crème Prodigieuse Boost de Nuxe compte notamment des extraits de jasmin, excellent antioxydant. Les antioxydants sont les meilleures armes pour lutter contre les radicaux libres.