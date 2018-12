Prendre soin de ses cheveux colorés

L’utilisation de mauvais shampoings est terrible pour la couleur de vos cheveux. Certains ingrédients que l’on trouve très souvent dans la liste des composants de shampoings dénaturent la couleur. C’est le cas des tensio-actifs et des silicones, à fuir absolument, que vous ayez les cheveux colorés ou non. Les tensio-actifs (sulfates) sont censés assainir les cheveux, mais ils décapent à la fois la fibre et la couleur. Les silicones (produits très nombreux et à terminaison en icone - iconol – iloxane) sont censés les rendre doux au toucher, mais ils les étouffent. Par ailleurs, les silicones ne sont autres que des dérivés du plastique. Ils sont donc très polluants…

Tournez-vous donc vers des shampoings sans sulfates ni silicone que vous pourrez trouver en pharmacie ou plus facilement en magasin bio. Regardez toujours la composition avant d’acheter, car certaines marques à l’image de bons élèves ont réussi à se faire commercialiser en pharmacie à prix coûteux sans pour autant présenter une composition saine.