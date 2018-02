Réception, robe, photographe… combien coûte un mariage ?

Alors, combien ça coûte tout ça ? Les jeunes mariés dépensent en moyenne 11.800 euros selon l'Insee, 8260 euros selon Opinion Way/Sofinscope et 10.964 euros selon CSA Research pour Cofidis France. Un chiffre jamais vraiment stable qui peut varier du simple au double, selon les moyens, les envies du couple et le lieu de la fête. Il est de 14.555 euros pour Paris et la région parisienne, de 9814 euros pour la province.





Cela semble logique mais plus vous envoyez de cartons d'invitation, plus la facture sera élevée (152 euros par convive en moyenne). Pensez donc à vous mettre d'accord sur la liste d'invités assez rapidement pour pouvoir anticiper au maximum (et limiter la durée des conflits sur les plans de table). Là encore, les moyennes varient selon les sondages, de 65 (Sofinscope) à 164 personnes (Cofidis). Sachez également que quand il s'agit de mariage, avant l'heure, c'est déjà l'heure. Et après l'heure, et bien ce sera encore l'heure également. Car les frais entraînés par l'organisation d'un mariage ne s'évaluent pas seulement le jour J.