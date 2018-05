Recettes scandinaves pour prendre soin de sa peau

En accord avec les principes du Lagom, art de vivre Suédois reposant sur la simplicité et la pondération, les Scandinaves n’accumulent pas les produits de beauté dans leur salle de bain. Elles se contentent d’utiliser quotidiennement le même soin efficace. L’un des actifs les plus plébiscités est la Cold Cream, une recette composée d’huile de graines de tournesol, d’allantoine apaisante et de beurre de karité. L’un des soins qui en contient le plus sur le marché est la Douche Crème Nourrissante Nutritive de Barnangen. A la fois un produit nettoyant et de soin, il s’inscrit dans la philosophie du consommer moins, chère aux nordiques.