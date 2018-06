Rituel de soin aux huiles essentielles et végétales post bronzage

Une peau légèrement brûlée par le soleil a besoin d’acides gras pour être aidée dans son processus de régénération. Attention : si la brûlure est très forte et que vous voyez apparaître des cloques, consultez un médecin.





L’huile essentielle de lavande est particulièrement performante. Choisissez-la bio et officinale comme l’huile essentielle de lavande vraie de Bulgarie bio de Aroma Zone. Déposez 2 gouttes dans une noisette de crème hydratante et massez la zone brûlée tous les soirs pendant 3 à 4 jours. Vous pouvez remplacer la crème hydratante par de l’huile végétale de rose musquée aux vertus assouplissantes et régénérantes. Par ailleurs, l’huile essentielle de camomille aux vertus apaisantes peut intervenir pour soigner votre peau rougie par le soleil. Comme pour la lavande, ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de camomille dans votre crème hydratante pour le corps.