Soins, maquillage, masques… les nouveautés produits pour l’année 2018

Après le succès de la palette Sweet Peach palette de Fards à Paupières de Too Faced sortie en 2016, la marque propose une nouvelle collection de produits parfumés à la pêche. Pour commencer l’année en beauté, la collection Peaches and Cream débarque en France ce mois-ci. Très complète, elle va proposer toute une gamme de produits pour le teint, les yeux et les lèvres.

Pour le teint, un primer "Primed and peachy", un fond de teint "Peach perfect fondation" dont la tenue est garantie 14 heures, une poudre de finition "Peach blur finishing powder", une poudre translucide "Peach perfect", un bronzer "Bronzed peach", des blushs ultra lumineux "Peach my cheeks" et enfin un highlighter "Peach frost" pour briller de mille feux. Pour les lèvres, les rouges à lèvres "Peach Kiss" seront disponibles en 20 teintes au fini mat.

Enfin, pour les yeux, le produit phare de la collection, une jolie palette dans les tons pêche et berries, la "Just Peachy mattes". Elle propose 12 fards complètement mats dans les tons rosés et orangés. J’ai été particulièrement surprise par la tenue des fards qui sont très pigmentés et crémeux.

Elle peut parfaitement compléter la première palette Sweet Peach de Too Faced.

En revanche, je vous la déconseille si c’est votre première palette et que vous voulez avoir un peu de tout : vous n’y trouverez que des tons chauds tons orangés et du mat.