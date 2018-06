Soins pour la peau à laisser agir pendant votre sieste à l’ombre

Il est difficile de trouver du temps pour appliquer des soins sur ses pieds. C’est bien normal : les moments où ils ne sont pas sollicités ou enfermés dans vos chaussures sont rares. Déchaussez vos tongs et appliquez de l’huile émolliente sur vos talons et laissez vos pieds à l’air libre. L’huile a pour action de ramollir les peaux mortes. Au réveil, un rapide gommage à l’aide d’un produit dédié ou d’une pierre ponce, et oust la peau de sèche. Concernant le choix de votre huile, Aroma-Zone propose une formule à base de glycérine. Topicrem dispose également d’une gamme complète pour le soin émollient.