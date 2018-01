Les erreurs de maquillage à ne plus commettre

Un maquillage mal estompé :





Pour éviter d’alourdir votre regard, il est primordial d’estomper vos fards à paupière pour obtenir un résultat fondu et subtil. Munissez-vous d’un pinceau estompeur puis faites des petits cercles sur les bords du maquillage et le tour est joué. Si vous n’êtes pas à l’aise dans cette technique, commencez avec des fards clairs dans des tons beiges, qui se fondront plus aisément dans vos paupières.





Un liner trop épais :





L’eye-liner est souvent difficile à appliquer correctement surtout lorsqu’il s’agit de réaliser un trait fin. Un trait de liner trop épais donnera l’illusion d’un regard tombant et des yeux plus petits. Privilégiez donc les eyeliners à pointe fine et précise comme le Tattoo Liner de Kat Von D.

Ne vous obstinez pas à tracer votre trait d’eye liner systématiquement depuis le coin interne de votre œil jusqu’au coin externe : selon la forme de votre œil, il est parfois préférable de ne colorer que la moitié ou le tiers extérieur de votre œil. Faites des tests de placement et d’épaisseur du trait, et évaluez ainsi la forme qui vous met le plus en valeur !





Mettre du crayon noir dans la muqueuse :





Évitez d’appliquer du crayon noir dans la muqueuse inférieure de l’œil, il aura tendance à alourdir et rétrécir le regard.

Pour un regard frais et réveillé, optez plutôt pour un crayon couleur chair à appliquer dans la muqueuse. Si vous souhaitez mettre en valeur le bas de vos yeux, mettez du crayon au ras de vos cils, à l’extérieur de l’œil.