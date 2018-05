Trois coiffures indémodables de Brigitte Bardot

Il y a quelque chose qu’on ne peut enlever à Brigitte Bardot : son génie du style. Toujours simples en apparence, ses tenues, son maquillage et ses coiffures ont affolé des générations d’hommes et de femmes. 60 ans après Et Dieu créa… la femme, vous pouvez toujours piocher les yeux fermés dans son répertoire vestimentaire, suivre chaque ligne de son maquillage et copier ses coiffures au cheveu près. Retour sur trois des plus belles coiffures de la première "Queen B".