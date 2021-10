Maquillage pour Halloween : comment créer soi-même ses propres effets spéciaux ?

"On fait des effets spéciaux, on travaille des mois pour un effet qui apparaîtra quelques minutes, voire quelques secondes à l’écran. C’est ça aussi la magie du cinéma", assure Laurent Zupan, directeur technique et responsable des effets spéciaux de l'école.

"Là, on pose une prothèse en gélatine de gorge tranchée". À l’École des maquilleurs de Strasbourg, une cinquantaine d’étudiants apprennent à réaliser des masques, des prothèses et des maquillages pour l’industrie du spectacle.

Alors pour ces professionnels de l’artifice, Halloween, c’est toute l’année. Si bien qu’ils ont donné quelques conseils pour se déguiser le 31 octobre. "Les lentilles, ça aide beaucoup. Et si on veut faire peur, on peut aussi très bien se peindre les dents, on se retrouve avec un truc un peu étrange comme ça", décrit une élève.

Mais d’autres astuces peuvent également être trouvées sur internet, et notamment via des tutoriels vidéos. Maquilleuse de formation, Emmy montre ainsi à ses abonnés comment se transformer en mort vivant en utilisant par exemple des prothèses toutes faites, qui s’appliquent avec de l’eau, comme un faux tatouage.