VIDÉO - De Kate Middleton à Kate Moss, les plus belles robes de mariée des célébrités

Trouver la tenue parfaite pour le jour de ses noces n'est déjà pas chose facile. La pression grimpe d'un cran quand vous savez que des millions de personnes viendront décortiquer votre look. Non, on n'est tout de même pas là pour plaindre des jeunes femmes à qui la célébrité offre le rêve de chacune : la possibilité de voir confectionner pour soi une robe de créateur sur-mesure et unique. Et quand c'est offert par la maison, c'est encore mieux.